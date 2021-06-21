Милан, Италия, , 21:13 — REGNUM Правоцентристские партии Италии должны становиться «единым субъектом» «постепенно», заявил в понедельник, 21 июня, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Необходимо наращивать взаимодействие начиная с регионального уровня и заканчивая уровнем ЕС, разрозненные ныне правые силы должны «думать одной головой» и благодаря этому становиться быстрее, эффективнее и конкретнее, отметил он.

Лидером постепенно становящейся единой правой партии Сальвини видит себя.

По данным итальянских социологов, совокупный рейтинг правоцентристских партий страны составляет около 50%. Наибольшей популярностью пользуются «Лига» и «Братья Италии» (20−22%), а также «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони (около 7%). При этом социологи не уверены, что правые сохранять свой потенциальный общий рейтинг при объединении.