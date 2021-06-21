Ярославль, 21 июня, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи со смертью заключенного в одной из колоний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Колония

По данным портала 76.ру, осуждённый покончил с собой в исправительной колонии №1.

«На место происшествия незамедлительно выехали помощник прокурора области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний, а также ярославский прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Это не первая смерть в колонии №1 за последнее время. В ноябре 2020 года там погиб известный ярославский предприниматель Владимир Руденко, только что осуждённый и взятый под стражу.

Всероссийскую известность колония приобрела после дела об истязаниях осуждённого Евгения Макарова. Несмотря на то, что многие участники «пыток в колонии» были осуждены или уволены, череда трагических происшествий не прекращается.