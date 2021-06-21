Лампедуза , Италия, , 20:32 — REGNUM Позиции Италии и Германии по вопросам, связанным с нелегальной миграцией, схожи, заявил после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в понедельник, 21 июня, премьер-министр Италии Марио Драги.

Странам следует работать по этому вопросу вместе, помогая друг другу, эта линия уже проводится, добавил он.

Италия является страной прибытия многих мигрантов, в Германию они переезжают, уже «устроившись» в ЕС, а единственным выходом может быть «начало работы» со странами, откуда мигранты прибывают, отметила в свою очередь Меркель.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.