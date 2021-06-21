Александр Филяев стал директором Ростовского кремля
Ярославль, 21 июня, 2021, 20:28 — ИА Регнум. В Ярославской области официально представлен новый директор музея-заповедника «Ростовский кремль». Как и ожидалось, им стал бывший директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. Об этом сообщает официальный сайт музея.
Филяева представил начальник отдела музеев Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Шелепин. Он рассказал, что кандидатура нового руководителя была утверждена после проведения конкурса на лучшую концепцию развития «Ростовского кремля».
Сам Филяев заявил, что будет добиваться включение кремля в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Новый директор подчеркнул, что кардинальных изменений в кадровом составе не планирует, но не исключил изменение структуры учреждения.
Справка. Александр Евгеньевич Филяев окончил художественно-промышленный университет имени Строганова. С 2004 по 2006 год занимал пост начальника управления координации и контроля за реализацией инвестиционных проектов департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы. С 2006 по 2011 год был заместителем председателя комитета департамента культурного наследия города Москвы. С 2011 по 2017 год работал на руководящих должностях в проектно-строительных и реставрационных компаниях. С 30 мая 2018 года по 15 июня 2021 занимал должность директора регионального департамента охраны объектов культурного наследия. На должность директора Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» назначен 21 июня 2021 года.