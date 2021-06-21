Ярославль, 21 июня, 2021, 20:28 — ИА Регнум. В Ярославской области официально представлен новый директор музея-заповедника «Ростовский кремль». Как и ожидалось, им стал бывший директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Rostmuseum.ru Александр Филяев

Филяева представил начальник отдела музеев Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Шелепин. Он рассказал, что кандидатура нового руководителя была утверждена после проведения конкурса на лучшую концепцию развития «Ростовского кремля».

«Мы уверены, что его знания и умения пригодятся для успешного диалога с региональной властью и органами местного самоуправления, а также с русской православной церковью», — сказал Дмитрий Шелепин.

Сам Филяев заявил, что будет добиваться включение кремля в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Я вижу несколько основных направлений деятельности, в том числе включение Ростовского кремля в ЮНЕСКО, долгое время объект включен в предварительный список ЮНЕСКО, нужно двигаться дальше. По обращению губернатора области Дмитрия Миронова инициатива одобрена Министерством культуры, и в следующем году будут выделены средства для формирования номинационного досье», — сказал Александр Филяев.

Новый директор подчеркнул, что кардинальных изменений в кадровом составе не планирует, но не исключил изменение структуры учреждения.