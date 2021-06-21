Москва, , 19:59 — REGNUM Вашингтон постоянно накачивает информационное поле сюжетами про санкции против «Северного потока — 2», химическое оружие, Навального и псевдоотравления для маскировки собственной неконкурентоспособности, заявила 21 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

По её словам, за этим информационным шумом скрывается неспособность предложить европейским странам и бизнес-кругам что-то действительно выгодное.

«Опять санкции, опять химическое оружие, опять Навальный, псевдоотравления и так далее. Все, другого здесь нет — прикрыть собственную неконкурентоспособность. Они не могут предложить европейским операторам, европейским государствам, европейским компаниям что-то более выгодное», — сказала Захарова.

«Это на самом деле для них удар. Это не только потеря коммерческой выгоды, это удар. Потому что они же объявили себя лидерами мира, они говорят, как жить Европе по всем направлениям. А тут по важнейшему для европейских государств вопросу — энергетической политике — предложить нечего. Есть, но на американских условиях, чтобы было невыгодно европейцам», — пояснила официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о подготовке новых санкций против России из-за блогера Навального и против российских компаний и судов, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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