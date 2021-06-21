Санкт-Петербург, 21 июня, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Финалистка конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Анна Хрусталева признана одним из лучших юристов мира в категории «Интеллектуальная собственность» по результатам ежегодного международного рейтинга Best Lawyers.

АНО «Россия — страна возможностей» Анна Хрусталева

Анна Хрусталева окончила юридический и филологический факультеты Санкт-Петербургского государственного университета, имеет степень кандидата юридических наук, при этом продолжает развивать свои профессиональные компетенции и навыки, постоянно работая над повышением своей квалификации. Она обладает уникальным опытом юридического сопровождения и успешного урегулирования судебных споров в сфере интеллектуальной собственности, патентов и медиа, а также подготовки законопроектов в области банковского, медицинского и фармацевтического права.

Анна Хрусталева имеет богатый профессиональный опыт работы, включая консалтинговую компанию Dentons, биотехнологическую компанию Biocad и оператора по переводу электронных денежных средств Yandex.Money. Более 10 лет Анна консультирует государственные органы и ведущие российские и международные компании по широкому спектру правовых вопросов, в том числе по вопросам защиты интеллектуальной собственности и управления нематериальными активами.

С 2019 года Анна Хрусталева занимает должность руководителя юридического отдела международного консалтинга Acsour, преподает международное частное право и защиту интеллектуальной собственности в РАНХиГС, СПбГЭУ и РПА Минюста, а также выступает председателем комитета по безопасности бизнеса Американской торговой палаты в России. В 2020 году Анна впервые приняла участие в конкурсе «Лидеры России» и дошла до суперфинала.

По мнению Анны, профессионалы своего дела, особенно управленцы и руководители, должны регулярно проверять свои навыки и работать в режиме вызовов: «Конкурс «Лидеры России» дает возможность определить свои сильные стороны и те аспекты, которые надо развивать. Уже в ходе подготовки к тестированию глубоко погружаешься в смежные науки, до которых прежде не доходили руки, а конкурс становится вызовом к дополнительному самообразованию. Настоящий лидер, определенно, не должен ограничиваться какой-то одной областью знаний, важно обладать широкой эрудицией для применения комплексного и творческого подхода к решению любой задачи».

В 2020 году Анна запустила социальный проект — интернет-портал о лидерстве в спорте и массовой культуре «Разряд», который прошел через программу акселератора клуба Лидеров России «Эльбрус». На портале размещаются материалы о знаменитых спортсменах, а также истории людей, изменивших мировую культуру, которые призваны вдохновить читателей к саморазвитию.

Анна Хрусталева является автором множества статей и монографий, посвященных правовому регулированию электронных денежных средств, фармацевтической деятельности и защите интеллектуальной собственности. Помимо юридической консалтинговой и научной деятельности, Анна часто выступает в качестве спикера или модератора деловых и научных конференций, а также активно участвует в постконкурсных проектах платформы АНО «Россия — страна возможностей».

После участия в конкурсе «Лидеры России» Анна закончила первую программу «Женщина-лидер», которая реализуется Мастерской управления «Сенеж» совместно с Советом Евразийского женского форума, и поступила на программу EMBA Kingston University, где продолжает обучаться сегодня.