Воронеж, , 19:09 — REGNUM На должность руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области назначен Никита Гарашкин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.

На пост Никита Гарашкин назначен с 21 июня на срок полномочий главы региона Александра Гусева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 2018 года руководителем регионального управления по охране объектов культурного наследия был Владимир Перцев. 25 мая он ушёл в отставку. Увольнению Перцева предшествовал громкий скандал вокруг сноса бывшего хлебозавода № 1, некоторые здания которого были построены в XIX веке. Объектом культурного наследия его признали уже после того, как новый собственник разрушил все представляющие ценность объекты.

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