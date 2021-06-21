Вашингтон, , 19:07 — REGNUM Минфин США опубликовал сообщение о введении новых санкций в отношении 16 физлиц и 5 организаций из Белоруссии. Санкционный список опубликован 21 июня — одновременно с аналогичной публикацией Евросоюза.

Причиной ужесточения санкций в отношении официального Минска в США назвали жестокость «режима Лукашенко».

Официальный Вашингтон пояснил, что под санкции попали «лица, причинившие вред народу Белоруссии своей деятельностью, связанной с фальсификацией президентских выборов 9 августа 2020 года в Белоруссии, а также последующими жестокими репрессиями в отношении протестующих, журналистов, членов оппозиции и гражданского общества».

«Соединенные Штаты и их партнёры не потерпят продолжения атак на демократию и непрекращающееся подавление независимых голосов в Белоруссии», — прокомментировал ситуацию представитель американского министерства — директор управления по контролю за иностранными активами Андреа М. Гацки.

Под санкции США пропали КГБ и структуры МВД Белоруссии — Внутренние войска, минский изолятор на улице Окрестина, УВД Брестского облисполкома, а также главное управление по борьбе с организованной преступность и коррупцией этого же министерства (ГУБОПиК).

Из физлиц в обновлённый санкционный список США попали пресс-секретарша президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, генпрокурор Андрей Швед, председатель КГБ Иван Тертель, а также Александр Астрейко, Ольга Дорошенко, Андрей Гуржий, Михаил Гриб, Сергей Зубков, Николай Карепенков, Наталья Кочанова, Сергей Калиновский, Светлана Кацубо, Александр Лосякин, Игорь Плищевский, Марина Рахманова и Ирина Целиковец. Минфин США пояснил, за что к каждому из них применены персональные санкции.

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