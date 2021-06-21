Москва, , 19:05 — REGNUM Статья президента России Владимира Путина, посвящённая 80-летию нападения нацистской Германии на СССР 22 июня будет опубликована в немецком издании Die Zeit, сообщает 21 июня пресс-служба издательства.

Статья написана на немецком языке.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пояснил, что такое решение было принято потому, что первой жертвой нацизма стала сама Германия.

«Именно Германия, которая была инфицирована нацизмом, напала на Советский Союз. Эта тема очень важна и для немцев, и для нас, россиян, поэтому в диалоге с Германием президент не раз принимал решения, чтобы обратиться, чтоб изложить свое видение, почему на немецком языке? Потому что в Германии все говорят на немецком языке», — рассказал Песков.

При этом он сообщил, что статья Путина также будет опубликована и на других языках.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе Великой Отечественной войны Советский Союз противостоял не только Германии, но и ее сателлитам — Финляндии, Австрии, Италии, Венгрии, Румынии, Словакии, Испании, а также многочисленным добровольческим соединениям из Швеции, Дании, Норвегии, Франции, Бельгии, Нидерландов.

Более 18 млн. мирных граждан Советского Союза были целенаправленно уничтожены на территории, оккупированной Германией и её сателлитами.

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