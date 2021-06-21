Брюссель, , 18:52 — REGNUM Совет Евросоюза 21 июня «решил ввести ограничительные меры против 78 белорусских граждан и восьми организаций», сообщает пресс-служба ЕС. Официальный журнал ЕС опубликовал решение о санкциях и с этого времени они считаются вступившими в силу.

Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

Согласно официальному комментарию ЕС, решение о новых санкциях «решение принято в связи с эскалацией ситуации, характеризующейся серьёзными нарушениями прав человека в Белоруссии и жесткими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов».

МИД Белоруссии не комментирует ситуацию. Ранее официальный Минск обещал достойно ответить Западу на санкционное давление, однако ограничился запретом на импорт и продажи нескольких торговых марок. При этом под белорусские санкции попали российские производители товаров под этими марками.

Читайте подробности: Лукашенко вводит санкции против России — Москва это поддерживает