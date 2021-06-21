Париж, , 18:48 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс 21 июня в Twitter призвал французов к голосованию во втором туре региональных выборов, который будет проходить на этой неделе, и также отметил, что низкая явка в первом туре — «потеря демократии».

Жан Кастекс «Победа неявки на голосовании — потеря демократии. Мы все вместе должны бороться с неявкой. Голосовать это не опция, а республиканская необходимость. Сегодня я обращаюсь с торжественным призывом ко всем нашим согражданам, ко всем вам: в следующее воскресенье голосуйте!»

По предварительным оценкам исследовательской компании Ipsos / Sopra Steria, неявка составила от 66,1% до 68,6%, что является рекордом неявки на выборы в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, на региональных выборах во Франции была зафиксирована крайне низкая явка.

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