Донецк, , 18:43 — REGNUM В Донбассе украинские карательные войска расстреляли санитарную машину Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает 21 июня пресс-служба НМ ДНР.

По данным Народной милиции, в 10:10 21 июня подразделения 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ обстреляли из минометов позиции подразделений Народной милиции в районе посёлка Лозовое.

В результате трое бойцов были убиты, ещё один тяжело ранен.

«Несмотря на то, что по согласованию с украинским представительством в СЦКК был объявлен «режим тишины», в 13:30 эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших, была вероломно обстреляна со стороны Красногоровки из СПГ-9 (станковый противотанковый гранатомёт)», — сообщает НМ ДНР.

В результате погиб ещё один боец Народной милиции ДНР и четверо получили ранения.

Украинские каратели вели огонь «по санитарному автомобилю, на котором были нанесены медицинские опознавательные знаки».

«Противник не мог не знать о его гуманитарном предназначении. Кроме того, о времени и маршруте движения санитарного автомобиля украинская сторона была предупреждена заранее», — подчеркивают в ДНР.

«Своими действиями ВСУ разрушили действовавший на протяжении длительного времени механизм взаимодействия. Теперь ни у кого не будет уверенности в безопасности эвакуационных групп даже при объявлении «режима тишины». Не исключено, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий», — отмечает представитель Донецкой Народной Республики.

«Вчера, мы сообщили о подготовке, по приказу командования ОТГ «Восток», огневых провокаций, с целью съемки постановочных сюжетов для обвинения Республики в нарушениях режима прекращения огня. Сегодняшние события подтвердили это», — подчёркивают в ДНР.

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