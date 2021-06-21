Узбекистан, 21 июня, 2021, 18:31 — ИА Регнум. На прошлой неделе посетил небольшой горный городок Янгиабад и его окрестности. Город уникален своим месторасположением — он разместился в отрогах Чаткальских гор на высоте 1300 метров над уровнем моря, город примечателен своей архитектурой и населением. Он был заложен в конце 1940-х — начале 1950-х годов, когда советскими геологами в здешних горах были обнаружены урановые залежи.

ИА REGNUM

ИА REGNUM

Изначально город именовался поселением «Развилка», все работы по возведению строительных объектов как бытового, так и производственного назначения начались в 1947 году. При их создании в составе Ленинабадского горно-химического комбината (ранее «Почтовый ящик № 98») было образовано проектно-строительное бюро СПБ-2 при Минсредмаше СССР, при котором проектировались все городские объекты.

Комплектование рудодобывающих предприятий производилось за счет переселенных в Среднюю Азию в начале войны советских немцев — в основном поволжских немцев, а также голландских евреев, живших на Поволжье и записанных в документах как немцы.

К работам также привлекались репрессированные советские граждане, побывавшие в немецком плену, но они составляли лишь 5 процентов от общего числа строителей города и были задействованы, по большей части, в строительстве дорог. В состав строителей города, в процесс возведения производственных и других объектов военнопленные никогда не привлекались, как значится в некоторых источниках.

Значительный вклад (около 90 процентов) в создание города внесли молодые специалисты-выпускники советских вузов, направленные в город со всего СССР — горняки, маркшейдеры, геологи, электромеханики, обогатители и другие специалисты.

Благодаря труду всех вышеуказанных людей были созданы и построены город Янгиабад и поселок Дукент, а также поселок Красногорск и Чигерик, входившие в состав административного подчинения города Янгиабада.

Закрытый город «московского обеспечения»

При въезде в Янгиабад стоял шлагбаумом, въезд в город был строго запрещен для посещения иностранными гражданами и ограничен для въезда советских граждан.

При этом, город находился на так называемым «московском обеспечении». Как вспоминают старожилы, в магазинах Янгиабада всегда присутствовали дефицитные по тем временам товары — югославская обувь и мебель, чешская посуда и хрусталь, американские джинсы и сигареты и конечно же, дефицитные продукты, среди которых черная и красная икра, консервированные крабы, финские колбасы, другие деликатесы.

Примечательно, что при строительстве города серьезное значение уделялось безопасности на случай ядерной войны. До настоящего времени под городом имеются мощные бомбоубежища, с высокими потолками и просторными помещениями, к сожалению, заброшенные на данный момент, но имеющие большой потенциал, как объекты для туризма.

По воспоминаниями жителей, в 60-е годы прошлого века здесь проводились серьезные учения среди горожан, которых учили оперативно прятаться в бомбоубежищах и шахтах, где были заложены запасы еды, проведена вода и электроснабжение, установлены деревянные полы и мебель.

В свою очередь, для сотрудников рудоуправления — то есть жителей города, была построена вся необходимая инфраструктура — начиная от тепло-электро-газоснабжения, заканчивая кинотеатрами, общеобразовательными и музыкальными школами, домами культуры, бассейном олимпийского размера и другим.

ИА REGNUM

ИА REGNUM

ИА REGNUM

Стоит подчеркнуть, что при посещении современного Янгиабада возникает ощущение, что находишься в советской действительности. На домах «сталинских построек» — а город состоит в основном из таких зданий-до сих пор висят таблички с названиями улиц, носящих имена советских государственных деятелей и героев.

ИА REGNUM

Также, возможно, вследствие влияния немецкой культуры (как упоминалось выше, в Янгиабаде проживало большое количество поволжских немцев), город имеет своеобразную архитектуру, напоминающую архитектуру немецкого городка XIX—XX века, что удивительно для взора человека, впервые попавшего в этот среднеазиатский городок.

ИА REGNUM

В городе нет зданий выше 3-х этажей. Вероятно, это связано с высокой сейсмической активностью в этом регионе, при этом, по проекту, все дома способны выдержать землетрясение силой до 9 баллов.

При этом, несмотря на свой «молодой» возраст, Янгиабад был освоен задолго до прихода сюда советских специалистов.

Как вспоминают работники канувшего в Лету рудоуправления Минсредмаша СССР, во время бурения и разработки новых стволов, шахтеры нередко натыкались на старые китайские шахты, где китайцы добывали урановую смолку, их которой делали краску и другие товары, шахтерами поднято наверх немало древней утвари и инструментов. Кроме того, около Янгиабада в советское время обнаружены древние плавильни для добычи металла.

Упадок и планы по возрождению

Последние урановые рудники были закрыты в 1980-х годах вследствие истощения имеющихся месторождений.

Пока существовал СССР, город продолжал функционировать за счет финансового обеспечения «центра», однако после обретения Узбекистаном независимости, стал неуклонно приходить в упадок.

Несмотря на то, что город по настоящее время остается наполовину «русским», большое количество жителей, начиная с 1991 года его покинули, уехав кто куда — русские в Россию, немцы — в Германию, евреи — соответственно на Землю обетованную.

Однако, с приходом к руководству республикой нового президента Шавката Мирзиёва у жителей Янгиабада появилась надежда. Как известно, новый глава Узбекистана объявил туризм стратегической отраслью экономики.

Как рассказывает активная жительница города Елена Алексеева, в городе можно создать массу объектов, представляющих интерес как для внутренних, так и для иностранных туристов.

Среди таких идей — создание трассы для скайраннинга в окрестностях Янгиабада, восстановление горнолыжной трассы, строительство канатного парка и стены для скалолазания, восстановление советского высокогорного стадиона и бассейна, привлечение групп из-за рубежа для спортивного и экологического туризма, развитие горных туристических маршрутов и многое другое.

Большие планы на возрождение города и у хокимията (администрации) Ташкентской области. Вновь назначенный хоким области Даврон Хидоятов является руководителем, уделяющим немалое внимание экологии и историческому наследию.

В планах же туристических властей Узбекистана — сохранение аутентичности города, чтобы у туриста сложилось впечатление, что он побывал в режимном советском городе, прекрасном своей архитектурой, горами, жителями и историей. Ведь туризм — это прежде всего экспорт ощущений.

ИА REGNUM

ИА REGNUM

ИА REGNUM

ИА REGNUM