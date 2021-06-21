Санкт-Петербург, 21 июня, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Ежедневно в Петербурге госпитализируется порядка 900 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Для их лечения к концу текущей недели будет развернуто уже более 10 тыс. коек. Об этом 21 июня сообщил в своем радиообращении к горожанам губернатор региона Александр Беглов.

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«Скорость передачи вируса возросла. На прошлой неделе в Петербурге приходилось госпитализировать по 800−900 человек за сутки. До 18% увеличилось число тяжелых больных. Значительную долю среди них составляют молодые люди», — рассказал Беглов в эфире «Радио России».

Беглов напомнил, что на прошлой неделе под лечение ковида перевели Мариинскую больницу и больницу № 33 в Колпино, на этой неделе к ним добавились больница №2 и новый корпус больницы св. Луки. Готовятся принять пациентов средней тяжести резервные корпуса госпиталя в «Ленэкспо». Из федеральных учреждений откроется на приём ковидных больных Медицинский университет им. Мечникова.

«К концу этой недели развернем более 10 тысяч специализированных коек», — заверил Беглов.

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Однако одними мерами медицинского реагирования уже не обойтись, уверен губернатор. Он напомнил, что на пике второй волны в городе было развернуто 12,5 тыс. коек.

«Чтобы вновь не подойти к красной черте, как было в декабре, мы по требованию Роспотребнадзора вынуждены поэтапно ужесточать режим повышенной готовности», — отметил губернатор.

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