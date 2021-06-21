21 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети оценили заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев приобрел у Турции ударные беспилотники для того, чтобы Россия «дважды подумала» перед тем, как «атаковать» страну.

Оксана Переможенко, , 19:05 — REGNUM Власти Украины приобрели у Турции ударные беспилотники для того, чтобы Россия «дважды подумала» перед тем, как «атаковать» страну. Об этом 21 июня заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Бумажный самолётик Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили в социальной сети Facebook на страницах канала «Первый независимый» и издания «Шарий.net» (также на странице издания в социальной сети «ВКонтакте»). Многие с иронией восприняли слова украинского дипломата, ведь речь идет об угрозе ядерной державе.

«Держись, Россия! Кулеба как бабай тебя пугает!» — написал Игорь Г.

«Ой, не буди лихо, пока оно тихо», — добавила Елена В.

«МИД и беспилотники на Донбассе… какая-то военизированная часть…» — пишет Юрий Д.

«В очках — не значит адекватный», — отозвался о главе МИД Украины Олег П.

«Ага, ежа голой *опой сдержишь!..» — отреагировал Сергей У.

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Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Смешно и глупо сдерживать ядерную державу беспилотниками…» — добавил Vovan N.

«Мне седьмой год интересно, они действительно дебилы или притворяются?» — спросил Александр С.

«И парочку робокопов купи — и всем труба», — шутит Вова Д.

«Думаю, на пару дней хватит…» — отреагировала Галина Р.

«Что значит «если атакует»? Он что же, отрицает «агрессию» и «вероломное нападение» Кремля?!! На «Миротворец» сразу», — иронизирует Михаил Г.

«Такими, конечно, можно будет «сдержать» Россию! У нашего Кулебы точно с башкой не всё горазд!!!» — добавил Михаил М.

«Объясните кто-нибудь идиоту, что с такими системами РЭБ и ПВО, какие стоят на вооружении РФ, эти игрушки бесполезны. Для войны с Молдавией или Эстонией вполне сойдут», — отметил Сергей С.

«С Молдавией и Эстонией тоже не пройдет. Там НАТО. Так что только Донбасс. Но это не надолго…» — ответила Сергею С. Галина Р.

Беспилотник турецкого производства (сс) Bayhaluk

«В школе, читая «Всадник без головы», я думала, что это красивая сказка, но время показало, что я сильно ошибалась!» — отметила Лариса П.

«Тут новое произведение напрашивается — «Хряк без головы», — ответила Ларисе П. Татьяна П.

«Сдерживать ядерную державу подделками из авиамодельного кружка», — написал Эдуард Х.

«Ну денег же в стране до хрена появилось после майдана, так что пусть спонсируют турок», — добавил Дмитрий К.

«Скрути себе из бумаги самолётики, тот же эффект будет, но тратиться не надо. В случае нужды эти беспилотники отключат сразу», — подытожил Юрий Д.

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