Стокгольм, , 18:25 — REGNUM «Левые» хотят, чтобы Стефан Лёвен вернулся на пост премьер-министра Швеции, несмотря на то, что партия начала исторический процесс, в ходе которого лидеру «Социал-демократов» был вынесен вотум недоверия. Об этом 21 июня заявила лидер партии Нуши Дадгостар на пресс-конференции, сообщает новостная служба SVT Nyheter.

«Мы открыты для переговоров и дискуссий. И мы хотели бы, чтобы Стефан Лёвен вернулся на пост премьер-министра, но без условия установления рыночного механизма аренды жилья. Теперь мы протягиваем ему руку и заявляем, что он должен попытаться вернуть наше доверие», — подчеркнула Дадгостар.

Дадгостар также заявила, что «Левые» могут сесть за стол и вести переговоры как с правительством, так и с «Центристами».

«Сейчас важно то, что мы оставили позади бескомпромиссность, что мы можем поговорить друг с другом и разрешить эту ситуацию. Я почти уверена, что мы сможем ее разрешить», — добавила парламентарий.