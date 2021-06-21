Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Посол США в России Джон Салливан планирует вернуться в Москву не позднее 27 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванные информированные источники.

Напомним, что договоренность о возвращении послов России и США в Вашингтон и Москву была достигнута 16 июня на саммите в Женеве.

Стоит отметить, что российский посол в США Анатолий Антонов уже прибыл в Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, посол США Джон Салливан покинул Россию в конце апреля 2021 года по настоятельной рекомендации российской стороны, после того как США объявили о новых санкциях против России, в том числе о высылке 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне.

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