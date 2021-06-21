Москва, 21 июня 2021, 17:46 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Об этом сообщает 21 июня пресс-служба правительства России.
Отмечается, что в ходе беседы главы правительств обсудили «актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе».
Кроме этого, Мишустин и Мамин затронули график предстоящих контактов по правительственной линии, информирует пресс-служба.