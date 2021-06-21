Минск, , 17:43 — REGNUM Офис верховного комиссара ООН по правам человека в Минске приостановил свою деятельность. Политическое руководство Белоруссии заявило о нежелательности присутствия в постсоветской республике старшего советника по правам человека Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Таким образом официальный Минск добился желаемого, находясь в затяжном и остром конфликте с Советом по правам человека ООН.

Выступая 21 июня на 47-й сессии Совета ООН по правам человека верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет констатировала: «Ситуация в Белоруссии продолжает ухудшаться».

Она обратила внимание на то, что в Белоруссии действуют «суровые ограничения на гражданское пространство, включая право на свободу выражения мнения, мирные собрания и ассоциации», силовиками осуществляются «рейды, направленные против гражданского общества и независимых СМИ». Под ударом властей постсоветской республики находятся не только правозащитники и журналисты, но также гражданские активисты. В отношении них применяются недопустимые меры, поэтому верховный комиссар «продолжает получать многочисленные сообщения о произвольных арестах и задержаниях, пытках и плохом обращении».

Бачелет сообщила также, что сожалеет о принятом официальным Минском решении, негативно сказавшемся на работе офиса верховного комиссара ООН по правам человека. МИД Белоруссии ситуацию не комментирует.

Национальный план действий в области прав человека (НПДПЧ) был одобрен правительством Белоруссии в 2016 году. Он был заявлен как комплексный документ. МИД Белоруссии периодически сообщал об успехах его реализации на фоне прямо противоположных оценок, исходивших от белорусской общественности и международных организаций. Официальный Минск на протяжении многих лет отказывается признавать мандат спецдокладчика СПЧ ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии.

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