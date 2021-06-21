Москва, , 17:41 — REGNUM Состоялся телефонный разговор премьер-министр РФ Михаила Мишустина и главы правительства Казахстана Аскара Мамина, сообщает 21 июня сайт правительства РФ.

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана, а также интеграционное взаимодействие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Ещё одной темой переговоров Мишустина и Мамина стал график предстоящих контактов по правительственной линии двух стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил продолжить работу по стимулированию электротранспорта.

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