Брюссель, , 17:41 — REGNUM Помимо стран ЕС, применивших политические и экономические санкции к официальному Минску, ограничительные меры стали применять также партнёры ЕС и кандидаты на членство в союзе. Среди них Сербия и другие республики разделённой Югославии. Об этом в распространённом 21 июня пресс-релизе проинформировал официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

«Страны-кандидаты, в частности — Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС», — сказано в официальном сообщении.

Таким образом, ЕС привлёк к санкционному давлению на официальный Минск страны-кандидаты на членство в ЕС, членов «Европейской ассоциации свободной торговли» (ЕАСТ) и часть постсоветских республик, участвующих в программе ЕС «Восточное партнёрство». Со своей стороны ЕС вводит в действие уже четвёртый пакет санкций — об этом 21 июня сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

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Напомним, санкции ЕС стали ответом на фальсификацию президентских выборов в постсоветской республике, жестокое подавление массовых народных протестов, уничтожение базовых гражданских прав и свобод. Поводом для ужесточения ограничительных мер стал инцидент 23 мая: летевший из Греции в Литву самолёт ирландской авиакомпании Ryanair получил в воздушном пространстве Белоруссии сообщение от местных диспетчеров о террористической угрозе и был посажен в Минске. Сообщение о минировании оказалось ложным, два пассажира лайнера были арестованы и отправлены в следственные изоляторы МВД и КГБ Белоруссии. После этого ЕС запретил Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС и рекомендовал своим авиакомпаниям облетать Белоруссию.

Отметим, официальный Белград поддерживает тесные отношения с Минском и Москвой. Сербия обсуждала перспективу членства в Союзном государстве России и Белоруссии, однако не смогла реализовать намерения и официально декларирует курс на членство в Евросоюзе.