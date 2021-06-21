Подгорица, , 17:40 — REGNUM Резолюция по Сребренице, принятая парламентом Черногории, не направлена и ни в коем случае не может быть направлена против одного народа и ни одного государства, говорится в заявлении министерства иностранных дел Черногории.

Реагируя на нападки государственного руководства Сербии и местных таблоидов на правительство Черногории, премьер-министр и председатель парламента Черногории Джордже Радулович сказал, что нет народов, совершающих геноцид, а есть только отдельные лица, что четко и недвусмысленно заявлено в тексте документа, пишет RTCG со ссылкой на МИД.

«Черногория — это государство всех своих граждан без исключения, независимо от того, насколько они национально и религиозно они опрежеляют себя и какие бы политические и ценностные мировоззрения они ни разделяли. Они являются лояльными гражданами нашего государства, Черногории, поэтому мы заботимся о них», — заявили в МИД.

По словам главы министерства иностранных дел, в отличие от министра полиции Сербии Александра Вулина, который угрожает запретом на въезд, Черногория наводит мосты.