* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:37 — REGNUM В афганской провинции Логар отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили военную базу правительственных сил, сообщает 21 июня агентство Pajhwok со ссылкой на источники в силовых структурах.

По утверждению агентства, при этом погибли не менее восьми афганских силовиков, еще семеро были ранены. О потерях талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) информации нет.

Источник агентства уточняет, что бой произошёл в районе Хуши. При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили два блокпоста и военную базу правительственной армии.

Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьера Пакистана беспокоит уход США из нестабильного Афганистана