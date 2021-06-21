Варшава, , 17:32 — REGNUM 21 июня в штабе многонациональной дивизии «Северо-Восток» НАТО, который находится в польском Эльблонге, провели переговоры министры обороны стран Вышеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии). Стороны договорились усилить взаимодействие в военной сфере. Об этом сообщает Polskie Radio.

В рамках пресс-конференции после переговоров глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что военное сотрудничество в рамках Вышеградской группы призвано в первую очередь повысить уровень безопасности стран Центральной и Восточной Европы.

«Мы помним о существовании угроз на востоке и юге. На востоке идет война на Украине, нестабильная ситуация в Белоруссии, которая пока неясно чем закончится. На юге же стоит отметить вопрос Западных Балкан и угрозы, связанные с миграционным кризисом. Также мы внимательно следим за вызовами, которые ставит перед нами Североатлантический альянс НАТО. Поэтому мы приняли решение усилить наше взаимодействие. Скоро все узнают, в чем это будет выражаться», — заявил министр.