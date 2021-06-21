Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM В единый день голосования в сентябре 2021 года в Ленинградской области состоятся федеральные выборы депутатов Госдумы от региона, выборы депутатов Законодательного собрания Ленобласти, а также очередные, досрочные, повторные, дополнительные выборы депутатов советов депутатов 18-ти муниципальных образований и выборы главы одного сельского поселения. Об этом сообщил 21 июня председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Флаг Ленобласти

На выборах депутатов Госдумы в Ленинградской области образовано три одномандатных округа: Всеволожский одномандатный избирательный округ № 111 (входят Всеволожский, Выборгский, Кировский, Приозерский районы); Кингисеппский одномандатный избирательный округ № 112 (входят Сосновоборский городской округ, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский районы, а также поселения Гатчинского муниципального района: Гатчинское и Таицкое городские поселения, Большеколпанское, Веревское, Войсковицкое, Елизаветинское, Пудостьское, Рождественское, Сяськелевское сельские поселения); Волховский одномандатный избирательный округ № 113 (входят Бокситогорский, Волховский, Киришский, Лодейнопольский, Подпорожский, Тихвинский, Тосненский районы, поселения Гатчинского района: Вырицкое, Дружногорское, Коммунарское, Сиверское городские поселения, Кобринское, Новосветское, Пудомягское, Сусанинское сельские поселения).

Уже стартовал этап выдвижения кандидатов и списков кандидатов. Из 32 политических партий, которые могут участвовать в выборах депутатов Госдумы, 14 партий имеют могут участвовать без сбора подписей избирателей; на выборах депутатов Законодательного собрания Ленобласти пять политических партий могут не собирать подписи избирателей.

Документы для регистрации кандидата, списка кандидатов, в том числе подписи избирателей, представляются в избирательные комиссии: до 4 августа — на выборах в Госдуму, не позднее 7 августа — на выборах в Заксобрание области. Последний день, когда кандидаты, списки кандидатов могут быть зарегистрированы: на выборах в Госдуму — 15 августа, на выборах в Заксобрание — 16 августа. Предвыборная агитация в средствах массовой информации в соответствии с законом начнется 21 августа. С учетом трехдневного голосования агитация завершается в ноль часов 17 сентября.

Напомним, на выборах депутатов областного парламента 25 депутатов избирается по общеобластному избирательному округу, 25 — по одномандатным избирательным округам. Для организации и проведения голосования в регионе будут созданы 1013 участковых избирательных комиссий. Комплексы автоматизированной обработки избирательных бюллетеней будут применяться для голосования на 185 избирательных участках. Средства видеонаблюдения в Ленинградской области будут установлены на всех избирательных участках (кроме больниц, СИЗО и т.д.). На половине избирательных участков планируется организовать видеонаблюдение с трансляцией в Интернет.

Как уже сказано, в единый день голосования в Ленинградской области также состоятся выборы депутатов муниципальных образований Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Сланцевского районов Ленинградской области (всего замещается 94 мандата), а также выборы главы Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского района.

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