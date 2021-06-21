Варшава, , 17:24 — REGNUM 21 июня в Варшаве прошла встреча президентов Польши и Молдавии Анджея Дуды и Майи Санду. Об этом сообщает Polskie Radio.

В рамках пресс-конференции по итогам мероприятия Дуда заявил, что предложил Санду «поделиться польским опытом демократических реформ».

»Я предложил помощь со стороны Польши, которая заключалась бы в том, чтобы поделиться нашим опытом разного рода демократических преобразований, включая создание местного самоуправления или борьбу с коррупцией. У нас большой опыт в этих сферах. Изменения, которые произошли в Польше в последние 30 лет, сегодня приносят большое количество положительных результатов», — сказал польский президент.

Анджей Дуда также пожелал молдавскому лидеру, чтобы предстоящие парламентские выборы в Молдавии обеспечили стабильное большинство проевропейским силам в парламенте.