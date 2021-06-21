Таллин, , 17:23 — REGNUM Теме коронавируса COVID-19 и борьбы с ним посвящена сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), стартовавшая в Страсбурге. Об этом сообщила канцелярия парламента Эстонии со ссылкой на главу эстонской делегации Марию Юфереву-Скуратовски.

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По словам эстонского парламентария, начавшаяся сессия будет, в основном, посвящена борьбе с пандемией и извлеченным из нее урокам, а также будет уделять внимание защите основных прав в изменившейся ситуации. «Социальное неравенство, психологическое напряжение, вызванное сложной ситуацией, гарантия свобод и прав — вот ключевые слова этого обсуждения», — отметила Юферева-Скуратовски.

Она выступит в дебатах на тему ковид-паспортов и защиты основных прав. «Паспорт вакцины необходим для восстановления нормальной жизни, но наша общая цель — зайти так далеко, чтобы от них можно было отказаться», — подчеркнула эстонский политик.

Июньская сессия ПАСЕ продлится до 24 июня.