Варшава, , 17:21 — REGNUM Власти Германии поддерживают политику президента России Владимира Путина. Об этом заявил известный польский историк Богдан Мусял в эфире Polskie Radio 24.

«Нынешняя политика Берлина антиевропейская и антизападная. Она направлена против интересов Восточной Европы и Польши в частности», — заявил он.

Мусял сослался на заинтересованность Германии в завершении строительства российско-германского газопровода «Северный поток — 2».

«Этот газопровод абсолютно контрпродуктивен и работает в ущерб Польше и соседям Польши. То, что делает Германия, представляет собой угрозу миру. Германия выступает своего рода политическим, экономическим гарантом того, что делает Россия. Германия — это своего рода троянский конь России в Европе. Да, Берлин вводит санкции, например, по делу Навального. Но на самом деле там поддерживают Путина», — считает историк.