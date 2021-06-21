Минск, , 17:21 — REGNUM Минский областной суд на заседании 21 июня освободил от отбытия наказания третьего фигуранта резонансного уголовного «дела регнумовцев». Осужденный в 2016 году за критику русофобии и национализма кандидат исторических наук, доцент Юрий Павловец полностью свободен, но не реабилитирован.

Читайте материалы сюжета: Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии

Решение по казусу бывшего политзаключённого вынес судья Вадим Казей. Как и в случае с вынесенным накануне решением в отношении другого фигуранта этого же уголовного дела — бывшего главного редактора научного журнала «Новая экономика» Сергея Шиптенко, Казей принимал активное участие в вынесении приговоров идейным оппонентам «регнумовцев» — националистам прозападной ориентации, противникам общерусского единства и русофобам.

Юрий Павловец освобождён от дальнейшего отбытия наказания и полностью свободен. Ему разрешено выезжать за пределы Белоруссии.

Ранее на эту тему: Белоруссия: первые осужденные за Русский мир

Привлечение к уголовной ответственности белорусских публицистов, размещавших свои публикации в российских изданиях, было инициировано политическим руководством Белоруссии в 2016 году. В декабре того года были арестованы Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко. Они пробыли в следственном изоляторе МВД №1 («Володарка») почти 14 месяцев. В феврале 2018 года они были приговорены к пяти годам лишения свободы по обвинению в «экстремизме» (ч.3 ст. 130 УК РБ, от 5 до 12 лет лишения свободы). Минский городской суд применил отсрочку исполнения приговора на три года.

Ни один из фигурантов «дела регнумовцев» своей вины по предъявленными обвинениям не признал. Международный литературно-медийный конкурс имени Олеся Бузины удостоил Павловца, Шиптенко и Алимкина звания дипломантов за 2017−2018 годы.

Больше материалов на эту тему в сюжете: Суд над журналистами ИА REGNUM в Белоруссии