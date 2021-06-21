Таллин, , 17:18 — REGNUM Форум финно-угорских народов в эстонском Тарту закончился провокацией против России. Об этом российский политолог Александр Носович заявил rubaltic.ru.

Он сообщил, что эстонский переводчик фактически исказил обращение к участникам форума министра культуры России Ольги Любимовой, приписав ей слова о праве на самоопределение финно-угорских народов России.

Позже действия эстонской стороны как «недобросовестную подмену» тезиса о поддержке Россией национально-культурной самобытности финно-угорских народов термином «самоопределение» назвала в своем комментарии официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее оценке, такой «перевод» в корне поменял суть посыла российского министра.

По мнению политолога Носовича, речь идет о нешуточном межгосударственном скандале: «Эстония фактически вложила сепаратистскую риторику в уста министра культуры России».

Носович убежден, что подобная «промашка» переводчика была намеренной. Он напомнил, что у эстонских националистов уже идеей-фикс является «освобождении финно-угров России». Эстонский политики уверены, что финно-угорские народы России порабощены и ущемлены русскими, и никаким фактам, доказывающим обратное, они не верят.

«Вот и тартуский форум был использован для вбрасывания тезиса о «самоопределении» финно-угорских народов», — убежден политолог Носович.