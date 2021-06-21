Манагуа , , 17:18 — REGNUM Полиция Никарагуа задержала еще одного потенциального кандидат в президенты, сообщает 21 июня BBC.

Журналист Мигель Мора был задержан согласно противоречивому закону Никарагуа о предательстве, сообщает издание.

Таим образом, Мора стал пятым возможным кандидатом, задержанным за последние три недели. За это же время в Никарагуа были арестованы 12 оппозиционеров.

Выборы должны состояться в Ноябре и нынешний президент Даниэль Ортега собирается переизбираться на пятый срок.

Напомним, ранее Соединенные Штаты призвали правительство Никарагуа немедленно освободить правого оппозиционного политика Кристиану Чаморро и двух ее коллег.

США также призвали международное сообщество поддержать народ Никарагуа и его право на честные выборы правительства.