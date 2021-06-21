21 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что НАТО с 2008 года ничего не сделало для того, чтобы Украина вступила в альянс.

Оксана Переможенко, , 18:40 — REGNUM НАТО с 2008 года ничего не сделало для того, чтобы Украина вступила в альянс, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Министр отметил, что официальный Киев регулярно получает сигналы от альянса и от президента США Джозефа Байдена, которые говорят о том, что страна когда-нибудь станет членом альянса. В то же время никто не говорит о конкретных сроках вступления, а только о необходимости продолжать реформы.

Наколка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: Глава МИД Украины упрекнул НАТО в бездействии

Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», «Наглый» и «Запрещённая Украина». Многие напомнили, что в альянсе неоднократно подавали Киеву сигналы о том, что в НАТО Украине не место.

«Видимо, предполагалось, что «НАТО придет, порядок наведет», а им и нафиг не уперлось наводить порядок на банановых территориях, типа проблемы индейцев шерифа…» — написала Santana.

«Видишь, как оно. Так это НАТО было надо? Это НАТО у себя какой-то там курс закрепила в конституции, не спросив у народа? Смешные», — добавила Наталия.

«Кулеба в своём репертуаре», — пишет Татьяна Геннадьевна.

«Дурак начинает что-то подозревать», — смеется Елена.

«Им впору писать учебник «Как… [ничего] не делать и считать, что тебе все должны», — шутит читатель I U.

«Пусть НАТО теперь нам платит компенсации!» — с иронией добавила Natali S.

«Пусть это недоразумение заберут в НАТО или ЕС министром, он сейчас в ударе», — написал Стас.

Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг NATO North Atlantic Treaty Organization

«[Надоели] они уже. Стремятся туда, где не ждут. А не пора бы уже стать самими собой и работать для граждан Украины?..» — отреагировал Юрий П.

«А НАТО прям обязано было что-то делать? А если не сделали, значит, не хотели и не захотят в будущем. Кулеба может так не напрягаться, он ни на что не влияет», — отметила Каш Нат.

«Зато Украина получила ПДСРЧ», — шутит KeS.

«Что-то храбрые какие стали. То в адрес Германии и Франции тявкать начали, то аккуратненько, но в адрес США, теперь на НАТО хлебало раскрывают», — пишет Константин П.

«Кулеба прав в одном. Что Украина до 2014 года и после 2014 года стала совсем другой страной. Сдача национальных интересов, внешнее управление, нищета населения, тарифы и цены на продукты и топливо как в ЕС, зарплаты как в Мозамбике. Мы стали другими. Он, видимо, говорил о другой Украине, в которой он живёт и смотрит из окошка бронированного мерседеса», — добавил Alex B.

«Занести НАТО в Миротворец. Пусть подумают над своим поведением», — иронизирует Wini.

«А у нас все вокруг виноваты, кроме… политиков…» — отреагировал Anton.

«Мы… [болтаем], а толку. Допустим, завтра выборы, ну и что? Ситуация будет как в Армении. За кого реально? Будут все те же. И опять Зе и порох (Зеленский и Порошенко — О. П.)? Нас уводят от решения проблем», — написала Лера.

«Ни НАТО, ни Евросоюзу не нужна такая большая страна, как Украина. К тому же с полной деградацией судебной и законодательной ветвей власти и разложением правоохранительной системы. Вы, по сути, 30 миллионов обезьян с гранатами, непредсказуемы, склонны к предательству!» — отреагировал Gennadiy P.

ВСУ President.gov.ua

«Мало того, что ничего не сделало, так ещё все эти и последующие 10 лет говорит, что мы там… не нужны!» — пишет Денис.

«Ещё и Америка отморозилась на 100 миллионов…» — добавил Серж Ч.

«Оля уже и фату купила, и кольца, и даже тамаду заказала. А Василий, когда-то улыбнувшийся ей в лифте, так и не сделал ни единого шага, чтоб на ней жениться. Вот же ж гад!» — иносказательно отреагировал Andrew K.

«Что не так? Когда скакали на майданах, вам так и говорили: кинут как лохов! Всю экономику вам развалили и послали на… на борьбу с коррупцией! Это теперь у них так называется!» — отметил Сергей П.

«Они понимают, что если нас примут в НАТО, мы их… развалим на следующий день и все эти… из НАТО… [отправятся] в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — О. П.)», — с иронией подытожил Саша П.

Читайте также: «Россия будет спокойно наблюдать, как НАТО подползёт к её границам? Бред!»