Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Некоторые ведущие внешнеполитические эксперты предупредили, что прошедший на прошлой неделе российско-американский саммит может не только быть воспринят победой для президента России Владимира Путина, но также внушить уверенность Китаю, сообщает FOX news.

В свою очередь Белый дом отверг данную версию.

«Я просто не верю, что это (саммит) не стоил того для Соединенных Штатов. Как сказал сам президент Байден, он сделал то, ради чего приехал, и я думаю, что Америка стала лучше от этого», — отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, саммит в Женеве 16 июня стал первой личной встречей президентов США и России с момента вступления Джо Байдена в должность главы Белого дома. Для Владимира Путина поездка в Женеву стала первым зарубежным визитом с января 2020 года.