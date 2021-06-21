Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Возрастающее военно-политическое давление США на Россию и Китай будет побуждать наши страны к ещё большему сплочению, и совместно мы сможем поставить Запад на то место, на котором он должен стоять, общаясь с великими народами и великими державами, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 21 июня, комментируя высказывания советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Как сообщалось ранее, Салливан заявил, что Китай «окажется в изоляции«, если не позволит провести новое международное расследование причин возникновения коронавируса.

« США, помнится, в своё время провели «расследование» наличия оружия массового поражения в Ираке. И даже в ООН по этому поводу выступали. Чем всё закончилось — вернее, не закончилось, а продолжается — известно…

Своей политикой последних десятилетий США в качестве «расследователя» международных проблем себя дискредитировали окончательно. А вот своё реноме в качестве провокатора международных проблем они постоянно утверждают. Поэтому Пекин не должен позволять никакого «международного» расследования на своей территории, если это расследование контролируется Вашингтоном.

Американцы — именно не Вашингтон, а американцы — остаются в плену своего зашоренного взгляда на мир. Им всё кажется, что весь мир — это Запад. О какой «изоляции» Китая они говорят? Это где они его изолируют? В Азии? В Африке? В Латинской Америке? А, забыл, в Европе! Даже в Европе не получится. Но если бы и получилось, то закономерен был бы вопрос: а сколько у Европы природных ресурсов?