Москва, 21 июня, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Умер гитарист и основатель группы I.F.K, бывший гитарист группы «Тату» Максим Галстьян. Об этом сообщили на официальной странице IFK в Инстаграм. Причиной смерти музыканта стало осложнение протекающей короновирусной инфекции, выяснили СМИ. При этом известно, что он очень редко болел, вёл в целом здоровый образ жизни и никогда не курил.

Ирина Козлова Максим Галстьян

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Максим Галстьян был одним из самых ярких рок-музыкантов в зарождающейся альтернативной музыке в середине 90-х и 2000-х годах. Группа I.F.K была основана в 1994 году и получила известность благодаря энергичному и бескомпромиссному сценическому имиджу, оригинальному составу, в который входили два вокалиста и два бас-гитариста. К концу 90-х IFK уже успели зарекомендовать себя и набирали массу, участвуя в различных премиях и фестивалях. За плечами группы победа на первом Rap Music fest`94, приз за клип на песню «Я живу в Москве» (написана в соавторстве с группой «Ва-Банкъ» и Александром Ф. Скляром) на Международном фестивале видеоклипов во Франции, группа трижды входит в тройку лучших альтернативных групп года по версии «МК».

IFK становятся лицом молодёжного музыкального движения и в 1999 году на первой MTV Party на Красной площади в Москве выступают совместно с Red Hot Chilli Peppers.

Концерт собрал более 300 000 человек. В разное время IFK открывают концерты с легендарными Motorhead, Rage Against The Machine, Clawfinger, Biohazard, Soulfly и Rammstein. Классический состав группы, в котором группа достигала пиков популярности: Павел «Паштет» Филиппенко, Тихон Кубов, Вадим Байраш, Дмитрий Выборный, Пётр «PJ» Жаворонков и Максим «Галс» Галстьян.

Группа отличается тем, что в отличие от других андеграундных тяжёлых групп того времени одной из первых стала исполнять песни на русском языке. Причём музыка сочетала в себе электронику, гитарный тяжёлый звук и быстрый речитатив.

Ирина Козлова Максим Галстьян

В 2003 году участники IFK гитарист Максим Галстьян и барабанщик Пётр Жаворонков были приглашены в группу «t.A.T.u» и выступали на стадионах Германии, Японии и других стран с полным аншлагом, а также заняли второе место на конкурсе «Евровидение» с песней «Не верь, не бойся».

В 2017 году в обновлённом составе IFK выпускают два сингла, а в 2019-м объявляют о начале создания нового альбома. К этому моменту к группе уже присоединились бас-гитарист Георгий Кузнецов, вокалисты Роман Шугаев и один из родоначальников группы Игорь «Чика Ди» Малашкевич.

За свою карьеру Макс Галстьян помимо IFK участвовал более чем в 10 различных успешных музыкальных проектах, таких как The Losers (Moscow), LaScala и других.

Ирина Козлова Максим Галстьян

28 июня Максиму Галстьяну должно было исполниться 48 лет. ИА REGNUM выражает глубокие соболезнования родным, близким и поклонникам.