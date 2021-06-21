Белград, , 16:46 — REGNUM Сепаратистские власти в Приштине 21 июня запретили министру молодежи и спорта Ване Удовичичу приехать в Косово и Метохию и провести встречу с сербской молодежью, проживающей на севере края. Об этом сообщил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петр Петкович.

«Министр Удовичич сегодня должен был в Приштинском университете (временно работающем в Косовской Митровице — ИА REGNUM) провести встречу с молодежью, раздать стипендии, а потом посетить Центр экологии и спорта в Зубином Потоке, но власти в Приштине без повода и объяснений запретили его визит», — цитирует агентство «Бета» сообщение Петковича.

По мнению сербского чиновника, этот запрет «показывает неспособность Евросоюза обеспечить и гарантировать соблюдение соглашения».

Напомним, что 19 июня власти в Приштине вернули с территории Косово и Метохии автобус с пятьюдесятью верующими из центральной Сербии, которые отправились туда, чтобы посетить храмы Сербской православной церкви.