21 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Объявляя победу своей партии на внеочередных парламентских выборах Никол Пашинян пообещал стремиться к «национальному единству армянского общества». Это будет непросто. В реально сложившейся ситуации в Армении строить прогнозы очень трудно.

Станислав Тарасов, , 18:40 — REGNUM



Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

На досрочных парламентских выборах в Армении победила партия Никола Пашиняна «Гражданский договор». Как сообщил Центризбирком Армении, «Гражданский договор» набрал 53,92% голосов, блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» — 21,04%. За блок «Честь имею», сформированный вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна, проголосовали 5,23% избирателей, за возглавляемую одним из крупнейших армянских предпринимателей Гагиком Царукяном партию «Процветающая Армения» — 3,96%. Явка на выборах в парламент Армении составила 49,4%. 25 политических сил боролись за право формирования нового правительства. Проходной барьер для партийных блоков — 7%, для партий — 5%. Таким образом партия Пашиняна, получив конституционное большинство — 75 из 105 мандатов, получает возможность сформировать правительство.

Это неожиданная победа Пашиняна. Эксперты не ожидали такого исхода, его рейтинг рухнул после поражения в войне с Азербайджаном в прошлом году, соцопросы предсказывали его партии гораздо более скромный результат. В чем была главная интрига? Причиной досрочных выборов в парламент Армении стали итоги осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе. Подписанное Пашиняном с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным трехстороннее заявление о прекращении боевых действий значительной частью армянского общества было воспринято как капитулянтское. В стране последовали массовые акции протеста, Пашинян был вынужден объявить внеочередные выборы. И такой жаркой предвыборной кампании в Армении, наверное, еще не было.

Проблема состояла в том, удастся премьер-министру, проигравшему вторую карабахскую войну, сохранить доверие в обществе или же разочарованные избиратели отвернутся от него. В этой связи высказываемые прогнозы были самыми разными и противоречивыми, словно следуя резкой поляризации в обществе. Создавалось ощущение, что идет не борьба программ, а подготовка к поствыборным событиям. Участники кампании говорили не о том, кто будет лучшим главой правительства и какую Армению они собираются строить, а о том, как они расправятся с соперниками. Все чаще слышались разговоры о том, что даже если выборы пройдут нормально, возможно, будут столкновения победителей и побежденных. Один из лидеров партии «Армянский национальный конгресс», к примеру, назвал выборы «спецоперацией по спасению Родины».

Военная техника, оставленная вооруженными силами Армении во время военного конфликта в Нагорном Карабахе Mod.gov.az

Пашинян же назвал происшедшее очередной «стальной» революцией. В свою очередь партия «Армения» Кочаряна отказалась признать итоги голосования еще до оглашения финальных результатов. В заявлении указано, что на фоне «многолюдных митингов оппозиции» последних месяцев в Армении такие итоги выглядят подозрительно. Последние опросы перед выборами предсказывали примерно равные результаты «Гражданского договора» и «Армении» — 23% и 24% соответственно. Кроме того, во время подсчета голосов в северных областях страны произошло масштабное отключение электричества, что показалось сторонникам Кочаряна и другим конкурентам Пашиняна подозрительным. В Ереване партия Пашиняна набрала меньше 50% голосов — признак разочарования элит во власти.

Избиратели на самом деле оказались перед непростым выбором: отдать голоса за Пашиняна, который, как считает значительная часть общества, сдал Карабах и оказался неспособным защитить границы страны, или за Кочаряна, десятилетнее правление которого многие связывают с коррупцией и жесткими расправами с политическими оппонентами. После поражения в карабахской войне отставки Пашиняна требовали не только оппозиция, но и президент, высшие духовные лидеры, ученые и военное руководство во главе с начальником генштаба. Но Пашиняну удалось удержаться у власти. И в этом тоже часть большой интриги. После войны в стране очень много разочарованных людей, хотя в целом они недовольны не лично Пашиняном, а сложившейся послевоенной ситуацией.

Трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна Kremlin.ru

С большой долей вероятности можно было прогнозировать, что избиратели, оставшиеся верными Пашиняну, сумеют обеспечить ему и его команде лидерство в парламенте. Объективно позиции основных политических сил Армении в вопросе будущего Карабаха и проживающих там армян мало чем отличаются. Позиция же Пашиняна по вопросу урегулирования конфликта — в активизации переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ с участием ее сопредседателей — России, Франции и США, а «предметом переговоров должен быть статус Карабаха». В вопросах внешней политики он подчеркивает важность интеграции в рамках Евразийского экономического союза и продолжение сотрудничества с ЕС в рамках договора о партнерстве. Однако, несмотря на заверения Пашиняна в соблюдении договорных обязательств в ОДКБ и верности экономическому сотрудничеству с Россией в рамках ЕАЭС, наибольшее значение он придает отношениям с Западом и особенно со странами — членами ЕС.

Никол Пашинян возлагает цветы к военному пантеону на кладбище «Ераблур» Цитата из видео «Վարչապետը մասնակցել է արցախյան պատերազմի հերոսների հիշատակին նվիրված սգո երթին». youtube.com

На таком жарком фоне предвыборной борьбы кандидаты не слишком утруждали себя представлением программ экономического развития. Пашинян упор делает на необходимости расправиться с коррупцией бывших властей, вернуть награбленное народу и акцентирует внимание на полной деблокаде Армении, что позволит стране выйти из тупика и получить возможность развивать промышленность, торговлю, туризм. Объявляя победу своей партии, Пашинян пообещал стремиться к национальному единству. Это будет непросто в сегодняшнем армянском обществе. В реально сложившейся ситуации строить прогнозы очень трудно.