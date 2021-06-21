Новосибирск, , 16:23 — REGNUM Суд продлил срок домашнего ареста бывшему главе Искитимского района Новосибирской области Олегу Лагоде. Об этом сообщает Центральный районный суд Новосибирска.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска продлён срок домашнего ареста в отношении обвиняемого Лагоды О.В., на два месяца, а всего до семи месяцев 25 суток, то есть до 22 августа 2021 года, с сохранением ранее установленных судом запретов», — говорится на сайте суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Олегу Лагоде было предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий» (ч.2 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в 2013 году он продал членам дачного товарищества земельный участок площадью 175 тыс. кв. метров, расположенный на территории острова в Обском водохранилище, по заниженной цене. Ущерб государственному бюджету составил 44,5 млн рублей.

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