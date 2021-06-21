Улан-Батор, , 16:20 — REGNUM Оппозиционная Демократическая партия Монголии требовала объявить день траура по погибшим от COVID-19 и выплатить компенсации родным погибших из-за коронавирусной инфекции.

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«Инаугурация нового президента состоится 25 июня. Также говорят, что в этот день будет военный парад. Нельзя так поступить в это трудное время. Монголия потеряла своих 447 граждан во время пандемии. В войне на Халхин голе наша страна потеряла 274 солдат и объявила траур. А сегодня мы потеряли из-за пандемии 447 граждан, в такое время нельзя праздновать. Нужно объявить 25 июня днем национального траура. Также власти должны извиниться перед родными погибших от COVID-19», — заявил генеральный секретарь Демократической партии Чадраабалын Онорбаяр.

Оппозиционная партия раскритиковала намерения властей организовать национальный праздник «Наадам», потратив на это 10 миллиардов тугриков, предложив вместо этого выплатить денежные компенсации родным погибших от COVID-19.

Отметим, количество новых случаев заражения коронавирусом в стране остается высоким. За минувшие сутки в Монголии выявлено 2268 случаев COVID-19, общее количество достигло 95 819. За сутки умерли 11 пациентов, за всё время пандемии — 447 человек.