Пекин, , 16:10 — REGNUM Китайское национальное космическое управление (CNSA) отклонило заявку США на участие в научных работах на борту новой китайской орбитальной станции «Тяньгун», сообщает ИА Красная Весна.

Причиной отказа названо несоответствие китайским стандартам с точки зрения научной ценности и технологий. Вместе с тем Китай пригласил к научному сотрудничеству 17 государств, включая Россию.

Китайские обозреватели полагают, что своим отказом власти страны «отомстили» США, которые не допускали космонавтов из КНР к миссиям на МКС.

Читайте также: В Китае запущен на орбиту основной модуль будущей космической станции

А также: «Чертоги богов станут обитаемы» — китайцы обсуждают судьбу МКС и «Тяньгун»