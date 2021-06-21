Тбилиси, , 17:18 — REGNUM Правительству Грузии следует обнародовать итоги исследования о том, насколько эффективны были меры по борьбе с пандемией в стране. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 21 июня заявила депутат парламента республики от партии «За Грузию» Анна Бучукури на заседании парламентского комитета по правам человека.

Депутат напомнила, что в 2020 году тогдашний премьер-министр Грузии Георгий Гахария инициировал масштабное исследование по оценке ошибок властей при профилактике пандемии. В том числе, планировалось исследовать, как эти меры затронули правовые вопросы.

«Насколько мне известно, исследование дало действительно интересные результаты. Давайте подробно рассмотрим это исследование и скорректируем законодательную базу так, чтобы раз в полгода нам не требовалось законодательное вмешательство», — сказала Бучукури.

Напомним, Гахария ушёл с поста премьер-министра Грузии 18 февраля. Когда он объявил, что создаст свою политсилу, шесть депутатов парламента страны, в том числе Бучукури, вышли из правящей партии «Грузинская мечта» и перешли в партию к бывшему главе грузинского правительства.

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