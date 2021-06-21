Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Действующая администрация США, возглавляемая президентом Джо Байденом, первой вступила на путь борьбы с гендерным насилием. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает ИА Красная Весна.

«Эта администрация является пионером в новых усилиях по предотвращению и реагированию на все формы гендерного насилия, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом (conflict-related sexual violence, CRSV)», — сказал Блинкен.

По его словам, именно Байден в марте призвал разработать первый в истории план действий по борьбе с гендерным насилием и обновить глобальную стратегию такой борьбы.

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