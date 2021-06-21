Москва, , 16:03 — REGNUM Вооруженные силы России во время конфликтов способны успешно подавлять работу турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Байрактар». Об этом 21 июня заявил военных эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По оценке эксперта, данные БПЛА представляют серьезную угрозу для потенциального противника. Тем не менее у России есть ресурсы для подавления этого вида вооружения.

«Российские вооруженные силы способны бороться с такого рода целями», — сказал Коротченко.

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