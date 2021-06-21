Москва, , 15:55 — REGNUM В скором времени представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ посетит Россию. Об этом 21 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Как отметил глава МИД РФ, преследование российских СМИ в ряде европейских стран является заслуживающим отдельного рассмотрения в ОБСЕ.

«Как минимум вопрос о том, как санкции Евросоюза влияют на свободу средств массовой информации, заслуживает отдельного обсуждения в ОБСЕ. И тем более, что непонятно, почему уголовные дела заведены за те провинности, которые, по мнению Евросоюза, допустили журналисты «Спутника» и «Балтньюс». Мы эту тему не оставили, она у нас остается на столе переговоров с ОБСЕ, с госпожой Рибейру», — сказал он.

Также Лавров указал, что организации необходимо найти свою нишу в преодолении тяжелых экономических последствий пандемии COVID-19 и в том числе выработку мер поддержки самых пострадавших от нее отраслей.

«Считаем, что ОБСЕ должна найти свою нишу в преодолении тяжелых экономических последствий пандемии коронавируса, в том числе посредством выработки мер поддержки наиболее пострадавших отраслей, обеспечении социальных и экономических прав населения, укрепления евразийской торгово-транспортной взаимосвязанности», — добавил глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала лидеров ЕС брать пример с американского президента Джо Байдена и поддерживать диалог с российскими властями.