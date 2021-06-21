Таллин, , 15:50 — REGNUM Заявление Эстонии о безвозмездной передаче почти миллиона доз вакцины от коронавируса COVID-19 Украине, Грузии, Армении, Азербайджану и Молдавии является по сути аморальным. С таким мнением главный редактор эстонского новостного портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин выступил на своей странице в социальной сети Facebook.

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«В этой благотворительности имеются два неприятных момента. Во-первых, аморально отдавать другим странам препарат, который не нашёл спроса в Эстонии из-за низкого качества. Во-вторых, хотелось бы всё же узнать, по чьей вине миллионы евро потрачены на закупку некачественной вакцины», — написал он.

Эстонские СМИ ранее сообщили, что в рамках помощи странам программы Евросоюза «Восточное партнерство» вакцину производства AstraZeneca получат Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан и Армения. Дополнительно Эстония направит 100 000 доз препарата AstraZeneca в распоряжение министерства обороны Украины.

Сообщается, что у вакцин, закупленных Эстонией, заканчивается срок реализации. Кроме того, речь идет о препарате AstraZeneca, вызвавшем критику в Евросоюзе из-за его показателей побочных эффектов и смертности среди вакцинированных.