Рига, , 15:48 — REGNUM Уход русскоязычного вещания с национального телевидения в интернет — правильнее решение и не будет изменено. Об этом руководитель Национального совета Латвии по электронным СМИ Ивар Аболиньш заявил в интервью телепередаче латвийского телевидения «Точки над i».

Комментируя решение совета, он не скрыл, что доволен таким решением: «Да, без сомнения. Не достигалась аудитория. Не было доступа к аудитории».

Русское вещание Латвийского гостелевидения началось в сентябре 2014-го на волне требований политиков страны «дать отпор кремлевской пропаганде». Тогда одновременно стартовали пять программ на русском языке: новости, утренний проект, передачи «Без обид», «Точки над i» и «Личное дело».

Телевизионные рейтинги у нового телеканала не были высокими, но оставались стабильными. В 2020 году парламент Латвии принял решение о переходе с осени 2021 года русского телевещания в интернет на единый инфопортал Rus.lsm.lv.