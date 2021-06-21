Сеул, , 16:30 — REGNUM Южная Корея намерена укрепить космическую мощь и создать систему для борьбы с растущими космическими угрозами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра обороны страны Со Ука.

Данное заявление он сделал 21 июня в Сеуле.

По его словам, снятие ограничений на дальность баллистических южнокорейских ракет открыло новые горизонты для отечественной оборонной промышленности.

Министр обороны Южной Кореи добавил, что оборонное ведомство будет тесно сотрудничать с частным сектором для «модернизации космической отрасли».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая США и Южная Корея отменили соглашение, которое ограничивало до 800 километров дальность поражения южнокорейских баллистических ракет.

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