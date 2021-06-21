Санкт-Петербург, 21 июня, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В День памяти и скорби 22 июня и последующие дни в Санкт‑Петербурге состоится более более 80 мероприятий, среди которых торжественно-траурные церемонии возложения цветов на кладбищах жертв войны и блокады, на воинских и гражданских мемориалах, тематические экскурсии, выставки и другие события. Однако, в связи с тяжелой эпидемической обстановкой, большинство мероприятий пройдет в сокращенном по числу участников варианте или вообще в режиме онлайн.

Gov.spb.ru Пискаревское мемориальное кладбище

«Основные акции пройдут в сокращенном формате с ограниченным количеством участников. Часть мероприятий пройдут в онлайн-режиме, например, акция «Свеча памяти» и часть других. Также город присоединится к всероссийским акциям «Лучи Победы» и «Минута молчания», — сообщил 21 июня председатель комитета по социальной политике Санкт‑Петербурга Александр Ржаненков.

Он призвал «сделать всё возможное, чтобы ветераны почувствовали наше общее внимание не только в канун памятных дат».

По состоянию на июнь 2021 года в Санкт‑Петербурге проживает 76,9 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе: 400 инвалидов Великой Отечественной войны; 4 тыс. участников Великой Отечественной войны; 62 тыс. ветеранов из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 10,5 тыс. тружеников тыла. Также в Петербурге живут 6,7 тыс. бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда до 26 июня продлится интерактивная выставка «Помни войну».