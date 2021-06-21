Москва, , 15:50 — REGNUM На возможность массированной атаки на мост, связывающую континентальную часть РФ с российским полуостровом Крым, указал бывший замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Резонансное заявление он сделал в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает корреспондент ИА REGNUM.

Во время ток-шоу генерала в отставке при помощи телемоста подключили к студии, чтобы тот высказался на тему новых разработок и вооружения украинской армии. С первых же секунд эфире гость начал рассказывать о достижениях Киева в области новых видов высокоточного оружия.

На вопрос российского военного эксперта Игоря Коротченко о том, сколько танков было произведено и поставлено в армию на Украине в 2020 году, Романенко не стал отвечать. Вместо этого генерал заявил, что Киев располагает сильным ракетным оружием.

«По крайней мере, до моста достанем с территории континентальной Украины, до разрекламированного моста», — заявил Романенко.

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