Рыбинск, Ярославская область, 21 июня, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области интернет-голосованием выбрали место размещения стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает администрация города.

Rybinsk.ru Эскиз стелы в Рыбинске

Лидером голосования стала зеленая зона между проспектом Ленина и улицей Рапова, в границах улиц Лизы Чайкиной и Зои Космодемьянской напротив проходных ПАО «ОДК Сатурн». За это место отдали голоса почти 45% жителей, принявших участие в опросе.

На выбор пользователям представили эскизы трех мест установки. На втором месте территория в районе ДС «Полет», у нее 34,49% голосов. Замыкает список Аллея Славы, ее в качестве места установки стелы выбрали 16,88% пользователей.